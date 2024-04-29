Колишнього міністра затримали на акції протесту проти закону про "іноагентів" у Грузії
Київ • УНН
Колишнього державного міністра Грузії Алексі Петріашвілі затримали на акції протесту проти закону про іноземних агентів у Тбілісі.
Колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі затримали на протестній акції проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, пише УНН із посиланням на "Новости Грузия".
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Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.
За словами дружини Петріашвілі, телеведучої Еки Мішвеладзе, політик перебуває у слідчому ізоляторі в столичному районі Дігомі. "Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконно", - заявила вона.
Петріашвілі обіймав посаду держміністра у 2012-2014 роках. Партія "Вільні демократи", яку він представляв, на той час входила до керівної коаліції разом із "Грузинською мрією".
Досі МВС Грузії не назвало загальної кількості затриманих на акції 28 квітня.
Участь у мітингу перед парламентом брали тисячі людей. Вони вимагали відкликання законопроєкту, який західні партнери Грузії називають авторитарним та інспірованим росією.
Ситуація, як зазначено, загострилася після того, як демонстранти звернулися до поліції з проханням вивісити прапори Грузії та ЄС на сцені, підготовленій до мітингу правлячої партії "Грузинська мрія". Конструкцію охороняли сотні патрульних поліцейських.
Як зазначає видання, словесні перепалки переросли в сутички. Співробітники МВС використовували металеві огорожі, щоб відштовхнути демонстрантів, які наближалися до сцени. Поліція застосувала в натовпі перцевий спрей.
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Невдовзі, як повідомляється, у підвищену готовність були приведені сили спецпризначення. Вони вишикувалися з боку площі Свободи, на прилеглих до парламенту вулицях Чичинадзе і 9 Квітня. Попутно тривали дрібні інциденти і затримання демонстрантів. Сили поліції були відкликані ближче до завершення акції, в районі 3 години ночі.