Биткоин снова побил свой исторический максимум: цена криптовалюты достигла 63,5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 18:44 вторника, 13 апреля, цена криптовалюта биткоин обновила исторический максимум и достигла 63 тыс. 583 долларов за единицу, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Детали
Так, биткоин достиг отметки в 63 583,93 долларов, что эквивалентно более чем 1,77 млн. украинских гривен.
Стоит отметить, что цена за криптовалюта бьет рекорды уже несколько месяцев подряд. Так, только в феврале биткоин достиг отметки сначала 56 000 единицы, а уже на следующий день - 57 000 долларов. А Днем 13 апреля цена криптовалюты была на 1,5 тыс долларов ниже.
Напомним
Недавно украинские чиновники задекларировали биткоинив на сумму 75 млрд гривен .