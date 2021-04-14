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Биткоин снова побил свой исторический максимум: цена криптовалюты достигла 63,5 тыс. долларов

Биткоин снова побил свой исторический максимум: цена криптовалюты достигла 63,5 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 18717 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 18:44 вторника, 13 апреля, цена криптовалюта биткоин обновила исторический максимум и достигла 63 тыс. 583 долларов за единицу, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Так, биткоин достиг отметки в 63 583,93 долларов, что эквивалентно более чем 1,77 млн. украинских гривен.

Стоит отметить, что цена за криптовалюта бьет рекорды уже несколько месяцев подряд. Так, только в феврале биткоин достиг отметки сначала 56 000 единицы, а уже на следующий день - 57 000 долларов. А Днем 13 апреля цена криптовалюты была на 1,5 тыс долларов ниже.

Напомним

Недавно украинские чиновники задекларировали биткоинив на сумму 75 млрд гривен .

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