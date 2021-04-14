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Біткоїн знову побив свій історичний максимум: ціна криптовалюти досягла 63,5 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 18:44 вівторка, 13 квітня, ціна криптовалюти біткоїн оновила історичний максимум і досягла 63 тисячі 583 доларів за одиницю, передає УНН з посиланням на CoinDesk.

Деталі

Так, біткоїн досяг позначки в 63 583,93 доларів, що еквівалентно більше ніж 1,77 млн українських гривень.

Варто відзначити, що ціна за криптовалюту б'є рекорди вже декілька місяців поспіль. Так, лише у лютому біткоїн досяг позначки спочатку 56 тисяч за одиницю, а вже наступного дня - 57 тисяч доларів. А вдень 13 квітня ціна криптовалюти була на 1,5 тис доларів нижчою.

Нагадаємо

Нещодавно українські чиновники задекларували біткоїнів на суму 75 млрд гривень.

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