Біткоїн знову побив свій історичний максимум: ціна криптовалюти досягла 63,5 тис. доларів

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Так, біткоїн досяг позначки в 63 583,93 доларів, що еквівалентно більше ніж 1,77 млн українських гривень.

Варто відзначити, що ціна за криптовалюту б'є рекорди вже декілька місяців поспіль. Так, лише у лютому біткоїн досяг позначки спочатку 56 тисяч за одиницю, а вже наступного дня - 57 тисяч доларів. А вдень 13 квітня ціна криптовалюти була на 1,5 тис доларів нижчою.

Нагадаємо

Нещодавно українські чиновники задекларували біткоїнів на суму 75 млрд гривень.