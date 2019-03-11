Биткоин обвалился на фоне негативных новостей

Кроме того, как отмечает портал, стало известно, что из-за крупного бага в программе WinRAR хакеры могут воровать криптовалюты с цифровых кошельков портала Reddit.

Следовательно, курс биткоина за последние сутки снизился на 0,05% - до 3875 долларов с капитализацией 69,1 млрд долларов. Ethereum времени подешевел на 0,9% - до 133,4 доллара, его капитализация составила 14,3 млрд долларов. XRP за сутки потерял в цене 2,51% и опустился до 0,311 доллара при капитализации 12,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,6% - до 55,4 доллара, его капитализация достигла уровня 3,4 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка составила 133,8 млрд долларов.

Вместе с тем, позитивной новостью для цифровых активов стало известие о том, что швейцарская фондовая биржа запустила торги Ethereum-ETP.

По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое нисходящее движение. Курс биткоина может опуститься до 3800 долларов, Ethereum – до 130долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 54 долларов.

Как писал УНН, некоторые аналитики прогнозируют, что биткоин вернется к прежним вершинам через два года.

Отметим, что многие страны мира до сих пор опасаются легализации электронных денег. И Украина - одна из них.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Дальше регистрации дело пока не пошло.

Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.