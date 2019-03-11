Біткоїн обвалився на тлі негативних новин

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Основні криптовалюти в понеділок знижуються в ціні на тлі повідомлень про те, що в США затримали главу криптовалюної піраміди OneCoin. Про це повідомляє Stock Markets Group, передає УНН.

Крім того, як зазначає портал, стало відомо, що через значний баг у програмі WinRAR хакери можуть красти криптовалюту з цифрових гаманців порталу Reddit.

Отже, курс біткоїна за останню добу знизився на 0,05% - до 3875 доларів з капіталізацією 69,1 млрд доларів. Ethereum часу подешевшав на 0,9% - до 133,4 долара, його капіталізація становила 14,3 млрд доларів. XRP за добу втратив в ціні 2,51% і опустився до 0,311 долара за капіталізацією 12,9 млрд доларів. Litecoin ослаб на 1,6% - до 55,4 долара його капіталізація досягла рівня 3,4 млрд доларів.

Загальна капіталізація крипторинку становила 133,8 млрд доларів.

Разом з тим, позитивною новиною для цифрових активів стала звістка про те, що швейцарська фондова біржа запустила торги Ethereum-ETP.

На думку фінансових скаутів, в найближчій перспективі криптовалюта продовжать свій спадний рух. Курс біткоїна може опуститися до 3800 доларів, Ethereum - до 130долларов, XRP - до 0,3 долара, а Litecoin - до 54 доларів.

Як писав УНН, деякі аналітики прогнозують, що біткоїн повернеться до колишніх вершин через два роки.

Відзначимо, що багато країн світу до сих пір побоюються легалізації електронних грошей. І Україна - одна з них.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ. Далі реєстрації справа поки не пішла.

Відзначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.

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