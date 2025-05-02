Биткоин взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая
Киев • УНН
2 мая биткоин вырос до $97 тыс. после заявления Китая об открытости к переговорам с США. Поддержку оказала Strategy, объявив о выпуске акций на $21 млрд.
В пятницу, 2 мая, цена биткоина выросла до 97 тысяч долларов на фоне вероятных переговоров США с Китаем. Об этом сообщает Investing.com, передает УНН.
Детали
Крупнейшая в мире криптовалюта получила поддержку от крупного корпоративного владельца Strategy, объявившего о выпуске акций на сумму 21 млрд долларов. Биткоин вырос на 1,7% до 96,806.4 долларов США в пятницу, 2 мая.
Рост биткоина в цене во многом произошел после того, как министерство торговли Китая заявило, что открыто для торговых переговоров с США на фоне попыток Вашингтона начать диалог.
Это повысило надежды на торговые переговоры между крупнейшими экономиками мира, после того как они оказались в эпицентре жесткой торговой войны в апреле.
Однако Китай призвал американских чиновников к искренности и заявил, что любые переговоры все еще зависят от шагов США по снижению своих торговых тарифов против страны.
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