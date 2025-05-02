Биткоин взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая

В пятницу, 2 мая, цена биткоина выросла до 97 тысяч долларов на фоне вероятных переговоров США с Китаем. Об этом сообщает Investing.com, передает УНН.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта получила поддержку от крупного корпоративного владельца Strategy, объявившего о выпуске акций на сумму 21 млрд долларов. Биткоин вырос на 1,7% до 96,806.4 долларов США в пятницу, 2 мая.

Рост биткоина в цене во многом произошел после того, как министерство торговли Китая заявило, что открыто для торговых переговоров с США на фоне попыток Вашингтона начать диалог.

Это повысило надежды на торговые переговоры между крупнейшими экономиками мира, после того как они оказались в эпицентре жесткой торговой войны в апреле.

Однако Китай призвал американских чиновников к искренности и заявил, что любые переговоры все еще зависят от шагов США по снижению своих торговых тарифов против страны.

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