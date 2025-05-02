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Біткоїн злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю

Київ • УНН

 • 582 перегляди

2 травня біткоїн зріс до $97 тис. після заяви Китаю про відкритість до переговорів зі США. Підтримку надала Strategy, оголосивши про випуск акцій на $21 млрд.

Біткоїн злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю

У п’ятницю, 2 травня, ціна біткоїна зросла до 97 тисяч доларів на тлі ймовірних переговорів США з Китаєм. Про це повідомляє Investing.com, передає УНН.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта отримала підтримку від великого корпоративного власника Strategy, який оголосив про випуск акцій на суму 21 млрд доларів. Біткоїн зріс на 1,7% до 96,806.4 доларів США у п’ятницю, 2 травня.

Зростання біткоїна у ціни значною мірою сталося після того, як міністерство торгівлі Китаю заявило, що відкрито до торгових переговорів зі США на тфі спроб Вашингтона розпочати діалог.

Це підвищило надії на торгові переговори між найбільшими економіками світу, після того як вони опинилися в епіцентрі жорсткої торгової війни в квітні.

Однак Китай закликав американських чиновників до щирості заявив, що будь-які переговори все ще залежать від кроків США щодо зниження своїх торгових тарифів проти країни.

Біткоїн може досягти нового історичного максимуму близько $120 тис. у другому кварталі - Standard Chartered28.04.25, 16:49 • 3209 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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