Биткоин снова не смог удержаться на $100 тысячах из-за ожидания ставок ФРС

В пятницу биткоин несколько снизился, поскольку недавнее ралли после достижения ключевых уровней начало терять обороты, а трейдеры оставались осторожными в преддверии решения Федеральной резервной системы, которое ожидается на следующей неделе. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Вчера крупнейшая криптовалюта мира резко выросла после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп подтвердил намерения сделать США мировым лидером в криптоиндустрии. Однако этот рост оказался кратковременным, поскольку Трамп не предложил конкретных политических инициатив.

К 00:30 по восточноевропейскому времени (05:30 по Гринвичу) биткоин упал на 0,7% и торговался на уровне $99 961,4. Основное внимание рынков было сосредоточено на решении ФРС по процентной ставке, где ожидается ее снижение на 25 базисных пунктов.

Впрочем, долгосрочные перспективы ФРС остаются неопределенными, особенно после того, как данные по инфляции производителей за ноябрь оказались выше прогнозов, тогда как потребительская инфляция оставалась стабильной. Это укрепило доллар, оказав давление на рисковые активы, в частности криптовалюту.

Трейдеры ожидают прогнозы ФРС и готовятся к замедлению темпов снижения ставок в 2025 году. Высокие ставки уменьшают привлекательность спекулятивных активов, таких как биткоин.

Несмотря на это, крипторынок демонстрировал позитивные сигналы: спотовые биржевые фонды, которые отслеживают биткоин и эфир, показали устойчивый приток средств в начале декабря. Это обусловлено оптимизмом относительно более благоприятного регулирования при новой администрации.

Тем временем большинство основных альткоинов сократили свои прибыли. Эфир подешевел на 0,3% до $3 916,31, XRP снизился на 3,6% до $2,3458, а Solana, Cardano и Polygon потеряли от 2% до 7%. Среди мем-токенов Dogecoin упал на 2,7%.

Напомним

В среду биткоин оставался относительно стабильным после недавнего снижения, поскольку трейдеры воздерживались от значительных действий в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие решения по процентным ставкам.