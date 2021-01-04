Биткоин поставил еще один рекорд с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Биткоин поставил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив в цене 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CoinDesk.
После роста на очередную тысячу долларов 3 января, совокупный прирост в цене ведущей криптовалюты в этом году достиг уже около 5 000 долларов, пишет издание.
На данный момент биткоин торгуется на уровне 31,5 тыс. долл., потеряв за последние 24 часа 6% в стоимости.
31 декабря курс биткоина впервые достиг отметки в 29 тыс. долларов.
Уже к началу суток 3 января стоимость биткоина достигла 33 тысяч долларов.