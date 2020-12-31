Ціна біткоіну оновила історичний максимум

Близько півночі за київським часом, біткоіни коштував понад 29 тисяч доларів, пізніше ціна впала до значення 28,8 тис. доларів.

За останні два тижні біткоіни додав 9 тис. доларів у вартості. Так, 16 грудня криптовалюта вперше подорожчала до 20 тис. доларів, після повідомлень про те, що в неї інвестує фонд Ruffer і компанія MassMutual. Тоді річне зростання біткоіну становило вже 240%.

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На наступний день вартість зросла до 22 тис. доларів. Курс біткоіни продовжував зростати і до 27 грудня перевищив позначку в 26,7 тис. доларів.

Біткойн - децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою. Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткойнов сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюта обмежена, зараз "здобута" велика частина біткойнов.

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