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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Ціна біткоіну оновила історичний максимум

Київ • УНН

 • 20532 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Курс біткоіну вперше досяг позначки в 29 тис. доларів. Це випливає з даних найбільшої кріптовалютной біржі Binance, передає УНН.

Ціна біткоіну оновила історичний максимум

Близько півночі за київським часом, біткоіни коштував понад 29 тисяч доларів, пізніше ціна впала до значення 28,8 тис. доларів.

За останні два тижні біткоіни додав 9 тис. доларів у вартості. Так, 16 грудня криптовалюта вперше подорожчала до 20 тис. доларів, після повідомлень про те, що в неї інвестує фонд Ruffer і компанія MassMutual. Тоді річне зростання біткоіну становило вже 240%.

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На наступний день вартість зросла до 22 тис. доларів. Курс біткоіни продовжував зростати і до 27 грудня перевищив позначку в 26,7 тис. доларів.

Біткойн - децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою. Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткойнов сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюта обмежена, зараз "здобута" велика частина біткойнов.

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