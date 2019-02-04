CEO Twitter: біткоїн стане нативною валютою інтернету

"Я переконаний, що в інтернету з'явиться нативна валюта. Я припускаю, що біткоїн може стати такою, враховуючи випробування, через які він пройшов, а також принципи, на яких він побудований. Він був народжений в інтернеті, розвивався в інтернеті і витримував випробування в інтернеті", - наголосив він.

Дорсі також вважає, що біткоїн спрощує доступ людей до фінансових послуг.

Раніше УНН повідомляв, що легалізації біткоїну побоюються багато країн світу.

Україна також поки не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".