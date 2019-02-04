CEO Twitter: биткоин станет нативной валютой интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Биткоин может стать нативной валютой интернета. Об этом заявил CEO Twitter Джек Дорси, передает УНН со ссылкой на forklog.com.
"Я убежден, что у интернета появится нативная валюта. Я предполагаю, что биткоин может стать таковой, учитывая испытания, через которые он прошел, а также принципы, на которых он построен. Он был рожден в интернете, развивался в интернете и выдерживал испытания в интернете", — подчеркнул он.
Дорси также считает, что биткоин упрощает доступ людей к финансовым услугам.
Ранее УНН сообщал, что легализации биткоин опасаются многие страны мира.
Украина также пока не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.
И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.