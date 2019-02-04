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CEO Twitter: биткоин станет нативной валютой интернета

CEO Twitter: биткоин станет нативной валютой интернета

Киев  •  УНН

 • 12301 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Биткоин может стать нативной валютой интернета. Об этом заявил CEO Twitter Джек Дорси, передает УНН со ссылкой на forklog.com.

"Я убежден, что у интернета появится нативная валюта. Я предполагаю, что биткоин может стать таковой, учитывая испытания, через которые он прошел, а также принципы, на которых он построен. Он был рожден в интернете, развивался в интернете и выдерживал испытания в интернете", — подчеркнул он.

Дорси также считает, что биткоин упрощает доступ людей к финансовым услугам.

Ранее УНН сообщал, что легализации биткоин опасаются многие страны мира.

Украина также пока не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

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