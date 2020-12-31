Цена биткоина обновила исторический максимум

Около полуночи по киевскому времени, биткоины стоил более 29 тысяч долларов, позже цена упала до значения 28,8 тыс. долларов.

За последние две недели биткоины добавил 9 тыс. долларов в стоимости. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тыс. долларов, после сообщений о том, что у нее инвестирует фонд Ruffer и компания MassMutual. Тогда годовой рост биткоины составило уже 240%.

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На следующий день стоимость выросла до 22 тыс. долларов. Курс биткоины продолжал расти и до 27 декабря превысил отметку в 26,7 тыс. долларов.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюта на основе технологии блокчейн. Она может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойнов произошло в последние годы. Эмиссия этой криптовалюта ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткойнов.

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