Цена биткоина обновила исторический максимум
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Курс биткоины впервые достиг отметки в 29 тыс. долларов. Это следует из данных крупнейшей криптовалютной бирже Binance, передает УНН.
Около полуночи по киевскому времени, биткоины стоил более 29 тысяч долларов, позже цена упала до значения 28,8 тыс. долларов.
За последние две недели биткоины добавил 9 тыс. долларов в стоимости. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тыс. долларов, после сообщений о том, что у нее инвестирует фонд Ruffer и компания MassMutual. Тогда годовой рост биткоины составило уже 240%.
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На следующий день стоимость выросла до 22 тыс. долларов. Курс биткоины продолжал расти и до 27 декабря превысил отметку в 26,7 тыс. долларов.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюта на основе технологии блокчейн. Она может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойнов произошло в последние годы. Эмиссия этой криптовалюта ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткойнов.
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