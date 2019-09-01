Суд оштрафував можливого співавтора ідеї біткоїна на 4 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Суд в американському штаті Флорида визнав винним австралійця Крейга Райта в тому, що він привласнив собі біткоїни, які створив разом зі своїм діловим партнером Дейвом Клейманом, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Відповідно до прийнятого рішення Райту доведеться повернути родичам покійного Клеймана близько 410 тисяч одиниць криптовалюти, що за нинішнім курсом становить близько 4 млрд доларів США.
Сам Райт заявляв в ході судового засідання, що не може отримати доступ до біткоїнів, які разом з партнером намайнив в 2009-2013 роках.
Суддя Брюс Рейнхарт при цьому не став при оголошенні вироку обговорювати питання, чи дійсно Райт і легендарний творець криптовалюта Сатосі Накамото одне і те ж обличчя.
"Я не уповноважений з'ясовувати, хто такий Накамото і скільки у нього було біткоїнів", - заявив він в ході оголошення вироку. При цьому Рейнхарт, однак, звинуватив Райта у брехні, вважаючи, що той прекрасно знає, куди подів криптовалюту.
Представник Райта Ед Паунолл заявив, що тепер уже цілком очевидно, хто створив криптовалюту. "В іншому випадку у нього не було б стільки біткоїнів з самого початку", - сказав він.
Про те, що саме Райт створив біткоїни, говорилося ще в 2015 році. Однак самому австралійцю не вдалося навести докази того, що саме він стояв біля витоків криптовалюти.
Нагадаємо, всесвітня мережа кав'ярень дозволить розрахунок біткоїнами.