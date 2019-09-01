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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17321 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 114744 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125528 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116914 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 122398 просмотра

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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на 4 млрд долларов

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Суд в американском штате Флорида признал виновным австралийца Крэйга Райта в том, что он присвоил себе биткоины, которые создал вместе со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тысяч единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около 4 млрд долларов США.

Сам Райт заявлял в ходе судебного заседания, что не может получить доступ к биткоинам, которые вместе с партнером намайнил в 2009-2013 годах.

Судья Брюс Рейнхарт при этом не стал при оглашении приговора обсуждать вопрос, действительно ли Райт и легендарный создатель криптовалюты Сатоси Накамото одно и то же лицо. "Я не уполномочен выяснять, кто такой Накамото и сколько у него было биткоинов", - заявил он в ходе оглашения приговора. При этом Рейнхарт, однако, обвинил Райта во лжи, посчитав, что тот прекрасно знает, куда дел криптовалюту.

Представитель Райта Эд Паунолл заявил, что теперь уже совершенно очевидно, кто создал криптовалюту. "В противном случае у него не было бы столько биткоинов с самого начала", - сказал он.

О том, что именно Райт создал биткоин, говорилось еще в 2015 году. Однако самому австралийцу не удалось привести доказательства того, что именно он стоял у истоков криптовалюты.

Напомним, всемирная сеть кофеин разрешит расчет биткоинами.

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