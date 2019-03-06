Всемирная сеть кофеин разрешит расчет биткоинами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Посетители кофеен Starbucks в Соединенных Штатах Америки смогут расплачиваться биткоинами. Об этом сообщает MyCrypter, передает УНН.
"Изначально такая возможность будет предоставлена только клиентам Starbucks на территории США. При этом цифровые активы в отчетности сети кофеен отражаться не будут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая возможность появится до конца 2019 года благодаря сотрудничеству сети с платформой Bakkt.
Разработкой платформы занимается международная сеть бирж и клиринговых палат ICE, являющаяся, в частности, оператором Нью-Йоркской фондовой биржи.
"Если проект будет успешно завершен, то компания из Сиэтла станет первой торговой точкой на платформе. Между Starbucks и Bakkt достигнуто соглашение о передаче "непропорционально большой" доли криптовалютной платформы", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, биткоин и другие криптовалюты сегодня медленно, но уверенно дорожают.
В целом, аналитики прогнозируют, что цена за биткоин вскоре может достичь отметки в 10 тыс. долларов и даже выше.
Параллельно, многие страны мира продолжают опасаться легализации электронных денег. И Украина - одна из них.
В нашем парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Дальше регистрации дело пока не пошло.
Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.