Всесвітня мережа кав'ярень дозволить розрахунок біткоїнами

"Спочатку така можливість буде надана тільки клієнтам Starbucks на території США. При цьому цифрові активи в звітності мережі кав'ярень відображатися не будуть", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така можливість з'явиться до кінця 2019 року завдяки співпраці мережі з платформою Bakkt.

Розробкою платформи займається міжнародна мережа бірж і клірингових палат ICE, що є, зокрема, оператором Нью-Йоркської фондової біржі.

"Якщо проект буде успішно завершений, то компанія з Сіетла стане першою торговою точкою на платформі. Між Starbucks і Bakkt досягнуто згоди про передачу "непропорційно великої" частки криптовалютної платформи", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, біткоїни та інші криптовалюта сьогодні повільно, але впевнено дорожчають.

У цілому, аналітики прогнозують, що ціна за біткоїни незабаром може досягти позначки в 10 тис. доларів і навіть вище.

Паралельно, багато країн світу продовжують побоюватися легалізації електронних грошей. І Україна - одна з них.

У нашому парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і недавно було ухвалено рішення об'єднати їх в один документ. Далі реєстрації справа поки не пішла.

Зазначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (у минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.