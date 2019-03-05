Биткоин и другие криптовалюты медленно, но уверенно дорожают

Сегодня, 5 марта, за монету предлагают 3811 долл.

Вслед за биткоином, выросла цена других криптовалют:



Ethereum - 132 долл. (+5,5%);



ХRP - 0,309 долл. (+2,3%);



EOS - 3,53 долл. (+9,1%).



Ранее УНН сообщал о прогнозах аналитиков касательно подорожания криптовалюты. Говорят, что цена за биткоин вскоре может достичь отметки в 10 тыс. долларов и даже выше.

Параллельно, многие страны мира продолжают опасаться легализации электронных денег. И Украина - одна из них.

В нашем парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Правда, дальше регистрации дело пока не пошло.

Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.