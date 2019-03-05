Биткоин и другие криптовалюты медленно, но уверенно дорожают
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает расти в цене, передает УНН со ссылкой на данные отраслевого издания Coindesk.
Сегодня, 5 марта, за монету предлагают 3811 долл.
Вслед за биткоином, выросла цена других криптовалют:
-
- Ethereum - 132 долл. (+5,5%);
-
- ХRP - 0,309 долл. (+2,3%);
-
- EOS - 3,53 долл. (+9,1%).
-
Ранее УНН сообщал о прогнозах аналитиков касательно подорожания криптовалюты. Говорят, что цена за биткоин вскоре может достичь отметки в 10 тыс. долларов и даже выше.
Параллельно, многие страны мира продолжают опасаться легализации электронных денег. И Украина - одна из них.
В нашем парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Правда, дальше регистрации дело пока не пошло.
Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.