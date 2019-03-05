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Біткоїн та інші криптовалюти повільно, але впевнено дорожчають

Київ • УНН

 • 9119 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Вартість найпопулярнішої криптовалюти, біткоїна, продовжує зростати в ціні, передає УНН з посиланням на дані галузевого видання Coindesk.

Сьогодні, 5 березня, за монету пропонують 3811 дол.

Слідом за біткоїном, зросла ціна інших криптовалюта:

  • Ethereum - 132 дол. (+5,5%);
  • ХRP - 0,309 дол. (+2,3%);
  • EOS - 3,53 дол. (+9,1%).

Раніше УНН повідомляв про прогнози аналітиків щодо подорожчання криптовалюти. Кажуть, що ціна за біткоїн незабаром може досягти позначки в 10 тис. доларів і навіть вище.

Паралельно, багато країн світу продовжують побоюватися легалізації електронних грошей. І Україна – одна з них.

У нашому парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і нещодавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ. Правда, далі реєстрації справа поки не пішла.

Зазначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.

Українські Національні Новини

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