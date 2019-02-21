Биткоин готовится к прыжку – прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Аналитики прогнозируют резкий скачок биткоина в ближайшее время. Об этом, в частности, свидетельствует значительный рост объемов торгов и ликвидность ведущих криптовалют, передает УНН со ссылкой на прогнозы DataLight.
Отмечается, что объемы торгов Ethereum в настоящее время примерно такие же, как в январе 2018 года, когда цена второй по капитализации криптовалюты была на пиковых отметках.
Объемы торгов биткоином за последнее время достигли значений апреля прошлого года.
Также в DataLight отмечают, что с начала 2019 года в несколько раз возросли показатели ликвидности этих двух ведущих криптовалют.
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С учетом сложившейся ситуации эксперты считают, что подорожание биткоина можно ожидать минимум до 10 тыс. долларов США уже до конца весны 2019 года. В отдельных прогнозах говорится о том, что самая популярная криптовалюта может вновь вырасти до 20 тыс. долларов и выше.
Напомним, как писал УНН, ОАЭ и Саудовская Аравия собираются запустить единую цифровую валюту.
А в Японии приняли решение отказаться от биткоин-фьючерсов.
Украина тем временем на законодательном уровне пока так и не определилась со статусом криптовалют.
В парламенте было зарегистрированною несколько законопроектов о легализации цифровых денег. Автором одного из них выступил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. Однако, его законодательные предложения эксперты Bitcoin Foundation окрестили бессмысленными и популистскими.