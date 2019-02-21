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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54117 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 123006 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125109 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117612 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145210 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Биткоин готовится к прыжку – прогноз

Биткоин готовится к прыжку – прогноз

Киев  •  УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Аналитики прогнозируют резкий скачок биткоина в ближайшее время. Об этом, в частности, свидетельствует значительный рост объемов торгов и ликвидность ведущих криптовалют, передает УНН со ссылкой на прогнозы DataLight.

Отмечается, что объемы торгов Ethereum в настоящее время примерно такие же, как в январе 2018 года, когда цена второй по капитализации криптовалюты была на пиковых отметках.

Объемы торгов биткоином за последнее время достигли значений апреля прошлого года.

Также в DataLight отмечают, что с начала 2019 года в несколько раз возросли показатели ликвидности этих двух ведущих криптовалют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект Рыбалки о биткоинах получил критическую оценку 

С учетом сложившейся ситуации эксперты считают, что подорожание биткоина можно ожидать минимум до 10 тыс. долларов США уже до конца весны 2019 года. В отдельных прогнозах говорится о том, что самая популярная криптовалюта может вновь вырасти до 20 тыс. долларов и выше.

Напомним, как писал УНН, ОАЭ и Саудовская Аравия собираются запустить единую цифровую валюту

А в Японии приняли решение отказаться от биткоин-фьючерсов.

Украина тем временем на законодательном уровне пока так и не определилась со статусом криптовалют.

В парламенте было зарегистрированною несколько законопроектов о легализации цифровых денег. Автором одного из них выступил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. Однако, его законодательные предложения эксперты Bitcoin Foundation окрестили бессмысленными и популистскими.

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