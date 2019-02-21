Біткоїн готується до стрибка – прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Аналітики прогнозують різкий стрибок біткоїна найближчим часом. Про це, зокрема, свідчить значне зростання обсягів торгів і ліквідність провідних криптовалют, передає УНН з посиланням на прогнози DataLight.
Зазначається, що обсяги торгів Ethereum у даний час приблизно такі ж, як в січні 2018 року, коли ціна другої за капіталізацією криптовалюти була на пікових відмітках.
Обсяги торгів біткоіни за останній час досягли значень квітня минулого року.
Також в DataLight зазначають, що з початку 2019 року в кілька разів зросли показники ліквідності цих двох провідних криптовалют.
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З урахуванням ситуації, що склалася, експерти вважають, що подорожчання біткоїна можна очікувати мінімум до 10 тис. доларів США вже до кінця весни 2019 року. В окремих прогнозах говориться про те, що найпопулярніша криптовалюта може знову вирости до 20 тис. доларів і вище.
Нагадаємо, як писав УНН, ОАЕ і Саудівська Аравія мають намір запустити єдину цифрову валюту.
А в Японії прийняли рішення відмовитися від біткоїн-ф'ючерсів.
Україна тим часом на законодавчому рівні поки так і не визначилася зі статусом криптовалюти.
У парламенті було зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей. Автором одного з них виступив нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. Однак, його законодавчі пропозиції експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздими і популістськими.