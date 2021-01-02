Росте як на дріжджах: біткоін знову побив рекорд вартості

Ціна першої криптовалюти зросла на 12% (4 тис. дол.) за кілька годин. За останній місяць біткоін подорожчав більш ніж на 70%

Це історичний максимум, не перший за останні кілька днів, а загалом за 2020 рік валюта подорожчала більш ніж на 360%.

На тлі подорожчання біткоіну стрімке зростання показали акції майнінг-компаній. З кінця жовтня по кінець грудня акції фірми HIVE Blockchain Technologies, добувної BTC і ETH, виросли більш ніж на 500%, до 2 доларів.