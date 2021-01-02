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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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13:57 • 9996 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

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Росте як на дріжджах: біткоін знову побив рекорд вартості

Київ • УНН

 • 18894 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Вартість біткоіну продовжує зростати і становить вже 33 тисячі доларів, пише УНН.

Росте як на дріжджах: біткоін знову побив рекорд вартості

Ціна першої криптовалюти зросла на 12% (4 тис. дол.) за кілька годин. За останній місяць біткоін подорожчав більш ніж на 70%

Це історичний максимум, не перший за останні кілька днів, а загалом за 2020 рік валюта подорожчала більш ніж на 360%.

На тлі подорожчання біткоіну стрімке зростання показали акції майнінг-компаній. З кінця жовтня по кінець грудня акції фірми HIVE Blockchain Technologies, добувної BTC і ETH, виросли більш ніж на 500%, до 2 доларів.

Українські Національні Новини

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