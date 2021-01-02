Растет как на дрожжах: биткоин снова побил рекорд стоимости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Стоимость биткоина продолжает расти и составляет уже 33 тысячи долларов, пишет УНН.
Цена первой криптовалюты выросла на 12% (4 тыс. долл.) за несколько часов. За последний месяц биткоин подорожал более чем на 70%
Это исторический максимум, не первый за последние несколько дней, а за 2020 год валюта подорожала более чем на 360%.
На фоне удорожания биткоина стремительный рост показали акции майнинг-компаний. С конца октября по конец декабря акции фирмы HIVE Blockchain Technologies, добывающей BTC и ETH, выросли более чем на 500%, до 2 долларов.