Біткоін поставив ще один рекорд з початку року

Після зростання на чергову тисячу доларів 3 січня, сукупний приріст в ціні ведучої криптовалюти в цьому році сягнув вже близько 5 000 доларів, пише видання.

Наразі біткоін торгується на рівні 31,5 тис. дол., втративши за останні 24 години 6% у вартості.

31 грудня курс біткоіну вперше досяг позначки в 29 тис. доларів.

Уже на початок доби 3 січня вартість біткоіну сягнула 33 тисяч доларів.