Біткоін поставив ще один рекорд з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Біткоін поставив черговий рекорд на торгах в неділю, 3 січня, вперше перевищивши у ціні 34 тис. доларів, менш ніж через 24 години після подолання позначки в 30 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на CoinDesk.
Після зростання на чергову тисячу доларів 3 січня, сукупний приріст в ціні ведучої криптовалюти в цьому році сягнув вже близько 5 000 доларів, пише видання.
Наразі біткоін торгується на рівні 31,5 тис. дол., втративши за останні 24 години 6% у вартості.
31 грудня курс біткоіну вперше досяг позначки в 29 тис. доларів.
Уже на початок доби 3 січня вартість біткоіну сягнула 33 тисяч доларів.