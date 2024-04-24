Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост

Цена биткойна в среду немного выросла, на фоне того, как падение курса доллара овернайт принесло некоторое облегчение, хотя постоянные опасения по поводу более высоких процентных ставок и снижение ажиотажа вокруг ETF удерживали токен в торговом диапазоне, наблюдавшемся более месяца, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Биткойн вырос на 0,6% за последние 24 часа до $66 469,5 к 11:54 по Гринвичу (14:54 по Киеву). Токен оставался в основном в торговом диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов после достижения рекордного максимума в более чем 73 000 долларов в начале марта.

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Крупнейшая в мире криптовалюта также продемонстрировала ограниченный рост, даже несмотря на то, что акции технологических компаний, которые она обычно отслеживает, на этой неделе резко выросли.

Халвинг биткойнов, в результате которого вознаграждение за майнинг снизилось на 50%, прошло на выходных с небольшим ценовым движением. Запуск протокола Runes, который спровоцировал всплеск активности в сети и поднял комиссии за транзакции до рекордно высокого уровня, также стимулировал небольшие изменения в ценах на биткойны.

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Цены на криптовалюты в целом в среду продемонстрировали ограниченное ценовое движение, на фоне того, как на сектор оказывали давление постоянные опасения по поводу более высоких и долгосрочных процентных ставок в США.

Ethereum подорожал на 3,1%, а XRP и Solana - на 0,05% и 3% соответственно.

Хотя цены на криптовалюту росли в первом квартале 2024 года на ожиданиях скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, оптимизм по поводу такого сценария угас в апреле.

Сильные показатели инфляции и агрессивные сигналы ФРС привели к тому, что трейдеры переоценили ожидания снижения ставок в июне.

Более высокие процентные ставки в течение длительного периода времени не сулят ничего хорошего для криптовалюты, учитывая, что сектор обычно извлекает выгоду из увеличения спекуляций в среде с низкими ставками и высокой ликвидностью.

На этой неделе основное внимание будет уделено дополнительным данным по экономике США, которые, вероятно, повлияют на прогноз по процентным ставкам.

Данные по валовому внутреннему продукту США за первый квартал будут опубликованы в четверг, а данные по индексу цен PCE – предпочтительному индикатору инфляции ФРС – будут опубликованы в пятницу.

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