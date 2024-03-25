"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

До халвинга биткоина осталось 23 дня. Покупатели криптовалюты пытаются использовать это время, чтобы максимально увеличить количество биткоинов в своих кошельках. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала о том, что такое халвинг и почему цена одной из самых дорогих монет мира может резко увеличиться, пишет УНН.

"Для тех, кто в теме, но все же: *халвинг биткоина* - это событие, происходящее примерно каждые четыре года, когда вознаграждение за добычу одного блока сокращается вдвое. Это ключевой момент в экосистеме биткоина, предусмотренный его создателем (или создателями) под псевдонимом Сатоши Накамото, чтобы контролировать инфляцию и постепенно сокращать количество новых биткоинов, поступающих в обращение", - написала Соcедка на своей странице в Facebook.

По ее словам, важность халвинга заключается в том, что он непосредственно влияет на экономику биткоина, уменьшая скорость его эмиссии. Это, в свою очередь, теоретически может повлиять на увеличение его стоимости из-за роста дефицита.

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Соседка, в частности, напомнила, что первый халвинг состоялся в 2012 году. После него цена биткоина взлетела с $12 до более чем $1,000 за монету в 2013 году.

Второй халвинг, по ее словам, был в 2016 году и тоже привел к значительному росту стоимости криптовалюты. К концу 2017 года биткоин достиг почти $20,000 за монету.

Последний известный халвинг, который состоялся в 2020 году, тоже оправдал ожидания, и к апрелю 2021 года цена биткоина подскочила до рекордных $64,000 за монету.

"Каждый раз, следуя халвингу, мы наблюдали значительные колебания цены биткоина. Это делает предстоящий халвинг особенно захватывающим событием для инвесторов, трейдеров и всех участников криптосообщества. Что нас ждет на этот раз? Останется ли история верной себе, или рынок удивит нас новым поворотом?" - добавила Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.