Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Золото, а иногда и биткоин, рассматриваются инвесторами как "тихая гавань" в неспокойные времена. Об этом и о сходстве между этими двумя видами активов в комментарии УНН рассказал профессор кафедры банковского дела и страхования КНЭУ им. В. Гетьмана Сергей Ходакевич.

По словам эксперта, стоимость золота в последнее время демонстрирует тенденцию к росту, хотя цены колеблются под влиянием различных факторов.

"Такие колебания могут быть связаны с различными факторами, к примеру: геополитические факторы, включая военный конфликт между россией и Украиной и между Израилем и ХАМАС, побудили индивидуальных инвесторов искать безопасности в золоте, и к ним присоединились центральные банки, которые по состоянию на конец сентября 2023 года купили 800 тонн золота; изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы по ставкам может влиять на цены на золото. Сейчас ожидается снижение ставок, это будет способствовать росту цен на золото из-за увеличения ликвидности и уменьшения рисков инвестирования", - объясняет Ходакевич.

Золото - стабильный актив, объясняет эксперт. И особенно востребованными такие активы становятся в нестабильные времена.

"Золото, действительно, считается стабильным активом и представляет "тихую гавань" для инвесторов в различных масштабах, от микро до глобального уровня. Когда ожидания относительно мировой экономики негативные, инвесторы ищут безопасные активы - такие, как золото - для сохранения стоимости своих инвестиций.

Влияние настроений инвесторов на мировую экономику заключается в том, что эти настроения являются отражением фундаментальных факторов. К примеру: если угроза войны или обострения ситуации в мире усиливается, это может вызвать ухудшение настроений инвесторов и побудить их искать безопасные активы.

Таким активом, как уже было сказано выше, является золото, оно считается пристанищем во времена нестабильности. Биткоин также может быть включен в этот список, поскольку он часто рассматривается как цифровой эквивалент золота", - говорит Ходакевич.

Глубинные факторы изменения цены частично отличаются как для золота, так и для биткоина, но оба актива являются привлекательными для инвесторов.

Что касается сходств между золотом и криптовалютой, такой как Bitcoin, то они имеют некоторые общие характеристики, такие как:

- ограниченное количество

- спекулятивный характер

"В то же время, золото - это другой актив, в отличие от биткоина. Золото не является технологией, его стоимость не зависит от электричества и подключения к Интернету. Физическое золото дефицитное, долговечное, используется в промышленности и как ювелирный материал, и поэтому - ценное. Bitcoin преимущественно используется как инвестиционный инструмент, Bitcoin - это запись, это технология", - отметил эксперт.

Биткоин имеет преимущества по сравнению с фиатными валютами.

"На него есть спрос с точки зрения инвестиционного актива, поскольку он ограничен и является привлекательным для длительных инвестиций. Инвесторы покупают его, потому что они понимают проект и верят в его успех. В общем, с 2009 года до сегодняшнего дня, наблюдается тенденция к росту цены на биткоин.

Хоть биткоин и является спекулятивным активом, но он является частью мировой финансовой системы. Его используют инвесторы и игроки на рынке как ценный актив, и его популярность растет. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время спрос на биткоин будет сохраняться, и его цена продолжит расти. В то же время стоит обратить внимание на то, что биткоин не является проверенным годами активом, как золото. Лучше всего рассматривать биткоин как перспективную технологию. Если ей удастся добиться широкого распространения и использования, то она поможет решить ряд серьезных проблем в мировой финансово-валютной системе", - считает Ходакевич.

Когда же общая ситуация в мире стабилизируется, то инвесторы будут уделять внимание более доходным активам, например акциям, облигациям, недвижимости и т.д.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка также считает, что нестабильность в мировой политике и экономике способствует росту интереса к криптовалютам как к альтернативным активам.

"Сравнение биткоина с золотом часто проводится из-за его свойств цифрового хранилища ценности. Как и золото, биткоин имеет ограниченное предложение и иногда используется как хедж против инфляции. Однако биткоин имеет и отличительные черты, такие как высокая портативность, делимость и прозрачность", - пояснила эксперт.