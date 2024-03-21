«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Еще несколько лет тому для большинства слова "криптовалюта" или "биткоин" звучали как нечто весьма загадочное и подвластное лишь избранным. Но с течением времени крипта все больше проникает в нашу жизнь и вот уже дети мечтают стать криптотрейдерами, в ТЦ можно воспользоваться криптоматом, а офисные сотрудники за чашкой утреннего кофе обсуждают курс "эфириума".

За криптовалюту теперь реально купить буквально все, что в принципе продается и покупается. Цифровая валюта стала не просто частью современного мира – она отчасти его и формирует. А потому, если не хотите остаться за бортом, вам просто необходимо разобраться в этой сфере.

УНН попросил соучредительницу первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елену Соседку рассказать о криптовалютах в простой и доступной форме.

Мы начинаем серию публикаций "Крипта для чайников", в которой будем рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал будет посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют.

Что такое блокчейн

Блокчейн, или цепочка блоков, которую также называют децентрализованным цифровым реестром, представляет собой технологию, позволяющую надежно записывать данные о транзакциях между двумя сторонами и защищать их от несанкционированного доступа. Данные в блокчейне хранятся в блоках в хронологическом порядке, и, если попытаться изменить информацию в одном блоке, это потребует изменений во всех последующих блоках, делая подобные действия крайне затруднительными без согласия большинства участников сети.

"Блокчейн – это как книга, в которой записаны все обмены сообщениями или деньгами между людьми, и эта книга хранится сразу у множества людей по всему миру. Суть в том, что если кто-то захочет что-то подправить в одной книге, то придется менять это во всех копиях. Это очень сложно, потому что у всех свои книги", — объяснила Соседка.

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По ее словам, децентрализация в блокчейне означает, что контроль и полномочия по принятию решений в сети распределены между ее пользователями, а не принадлежат одному центральному субъекту. То есть, нет центрального органа или одного посредника, что делает сеть не принадлежащей корпорациям, правительствам или любому государству.

Все транзакции проверяются и регистрируются узлами (компьютерами), зарегистрированными в сети. Блокчейн служит не только базой данных для записи транзакций, но также обеспечивает работу различных сервисов, таких как криптовалюты или токены не взаимозаменяемости (NFT), позволяя пользователям совершать сделки без участия центральной власти.

Как работает блокчейн

По словам эксперта, для того чтобы, например, продать криптовалюту продавец инициирует транзакцию⁠. Она транслируется в сеть блокчейна, где каждый узел (компьютер) в сети получает информацию о транзакции. Затем узлы начинают процесс проверки ее подлинности, используя алгоритмы консенсуса.

После того как транзакция была одобрена узлами, она добавляется в новый блок вместе с другими недавно одобренными транзакциями. Завершенный блок затем добавляется в существующую цепочку блоков в хронологическом порядке. Каждый такой блок содержит уникальный хэш предыдущего блока, создавая непрерывную и неизменяемую цепочку.

После добавления блока в цепочку, все копии блокчейна на узлах сети обновляются, чтобы отразить последние изменения.

Чтобы понять, как происходит покупка-продажа криптовалюты Соседка привела пример книги:

Отправка сообщения: Если Алиса хочет отправить Чеширскому коту криптовалюту, она "пишет в книгу", что теперь у Чеширского кота столько-то монет. Проверка: Это сообщение видят все, у кого есть копия книги, и они начинают проверять, правда ли у Алисы были эти монеты, чтобы отправить их Чеширскому коту. Запись: Если все согласны, что у Алисы действительно были монеты и она может их отправить Чеширскому коту, это сообщение записывается на новой странице книги. Дополнение книги: Эта новая страница приклеивается к остальной книге, и теперь уже изменить что-либо становится еще сложнее. ⁠Обновление книг у всех: После того, как новая страница добавлена, все обновляют свои книги, чтобы у всех была одна и та же информация.

"Интересно, что такую "книгу" можно использовать не только для криптовалют. Например, можно записывать в нее владение домом или автомобилем, что позволит легко и надежно передавать эти права другим людям без необходимости обращаться в разные службы. Это делает блокчейн очень универсальным инструментом", — отметила Соседка.

Она добавила, что процесс блокчейна безопасен и прозрачный, поскольку каждая транзакция верифицируется сетевым консенсусом и независимо записывается в неизменяемый реестр, доступный всем участникам сети.

Кроме того, блокчейн, по ее словам, это не просто технология с криптовалютами, это целый набор инструментов, которые можно использовать в разных областях жизни.

"Представьте, что блокчейн — это мультиинструмент, который в одном случае помогает тебе оплатить кофе без комиссии банка, а в другом — подтверждает, что ты на самом деле купил уникальную картинку в интернете", — добавила эксперт.

Давайте рассмотрим, какие еще "фишки" есть у этого мультиинструмента и как их можно использовать:

⁠ Как кошелек для криптовалют : Блокчейн не просто "хранит" криптовалюты по типу Bitcoin, он обеспечивает учет и передачу собственности на них посредством распределенной и защищенной от подделки системы записей. Каждая транзакция проверяется и записывается в общедоступный реестр, делая систему прозрачной и надежной.

: Блокчейн не просто "хранит" криптовалюты по типу Bitcoin, он обеспечивает учет и передачу собственности на них посредством распределенной и защищенной от подделки системы записей. Каждая транзакция проверяется и записывается в общедоступный реестр, делая систему прозрачной и надежной. Как умные договоры (Smart Contracts) : Умные договоры - это самоисполняющиеся контракты с условиями соглашений непосредственно в коде. Они автоматически выполняют, контролируют или обеспечивают выполнение соглашения, делая процесс более эффективным и снижая необходимость в посредниках.

: Умные договоры - это самоисполняющиеся контракты с условиями соглашений непосредственно в коде. Они автоматически выполняют, контролируют или обеспечивают выполнение соглашения, делая процесс более эффективным и снижая необходимость в посредниках. Как банк без банка (DeFi - Децентрализованные финансы) : Блокчейн позволяет осуществлять финансовые операции, такие как кредитование, инвестирование, заимствование, без участия традиционных финансовых институтов. Это создает более открытую, доступную и инклюзивную финансовую систему.

: Блокчейн позволяет осуществлять финансовые операции, такие как кредитование, инвестирование, заимствование, без участия традиционных финансовых институтов. Это создает более открытую, доступную и инклюзивную финансовую систему. Как коллекционные предметы (NFT – Не взаимозаменяемые токены) : Блокчейн дает возможность создавать и владеть уникальными цифровыми активами, такими как искусство, музыка, видео и даже твиты. Эти активы защищены и подтверждены блокчейном, что гарантирует их уникальность и подлинность.

: Блокчейн дает возможность создавать и владеть уникальными цифровыми активами, такими как искусство, музыка, видео и даже твиты. Эти активы защищены и подтверждены блокчейном, что гарантирует их уникальность и подлинность. Как "следилка" за вещами (Провенанс и цепочка поставок) : Блокчейн может использоваться для прозрачного отслеживания происхождения и перемещения товаров в цепочке поставок. Это обеспечивает подлинность продукции и помогает бороться с подделками.

: Блокчейн может использоваться для прозрачного отслеживания происхождения и перемещения товаров в цепочке поставок. Это обеспечивает подлинность продукции и помогает бороться с подделками. Как суперчестное голосование : Блокчейн может обеспечить честность и прозрачность выборов или любого голосования за счет невозможности изменения или подделки уже зарегистрированных голосов, обеспечивая надежную и безопасную систему голосования.

: Блокчейн может обеспечить честность и прозрачность выборов или любого голосования за счет невозможности изменения или подделки уже зарегистрированных голосов, обеспечивая надежную и безопасную систему голосования. Как паспорт будущего: Системы на базе блокчейна могут служить надежным хранилищем личной информации, доступ к которой контролируется исключительно владельцем. Это позволяет пользователям самостоятельно управлять доступом к их личным данным и делиться ими по своему усмотрению.