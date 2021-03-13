Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку в 59 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку 59 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk, пишет УНН.
Детали
По данным на 13:30 по Киеву, курс Bitcoin составил 59 969 долларов.
Добавим
В начале марта цена Bitcoin на торгах превысила 54 тысячи долларов впервые с 23 февраля, достигнув на пике 54 338 долларов, что выше показателя закрытия торгов на 4,9%.
Ранее Bitcoin преодолел планку в 58 тысяч долларов. С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.