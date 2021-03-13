Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку в 59 тысяч долларов

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 87673 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 133303 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188404 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189782 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 274012 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 317258 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157518 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143001 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271429 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку в 59 тысяч долларов

Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку в 59 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 21027 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил отметку 59 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk, пишет УНН.

Детали

По данным на 13:30 по Киеву, курс Bitcoin составил 59 969 долларов.

Добавим

В начале марта цена Bitcoin на торгах превысила 54 тысячи долларов впервые с 23 февраля, достигнув на пике 54 338 долларов, что выше показателя закрытия торгов на 4,9%.

Ранее Bitcoin преодолел планку в 58 тысяч долларов. С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.

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