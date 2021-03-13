Bitcoin оновив історичний рекорд і перевищив позначку в 59 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Bitcoin оновив історичний рекорд і перевищив позначку 59 тисяч доларів. Про це свідчать дані торгів на сайті CoinDesk, пише УНН.
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За даними на 13:30 по Києву, курс Bitcoin становив 59 969 доларів.
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На початку березня ціна Bitcoin на торгах перевищила 54 тисячі доларів вперше з 23 лютого, досягнувши на піку 54 338 доларів, що вище показника закриття торгів на 4,9%.
Раніше Bitcoin пробив планку в 58 тисяч доларів. З жовтня 2020 року криптовалюта подорожчала більш ніж в два рази.