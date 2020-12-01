BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию в ЕС вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Компании BioNTech и Pfizer направили в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе BioNTech, передает УНН.
"В понедельник, 30 ноября 2020 года, Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) официальное заявление на получение условного разрешения на продажу своего кандидата на РНК-вакцину BNT162b2 против COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если Европейское агентство по лекарственным средствам придет к выводу, что преимущества вакцины-кандидата преобладают над рисками, связанными с защитой от COVID-19, то это позволит использовать их вакцину от COVID-19 BNT162b2 в Европе уже к концу текущего года.
Напомним, что компании BioNTech и Pfizer 20 ноября объявили, что подают в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос для получения разрешения использования новой вакцины от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях.
Также недавно компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили о около 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время.
Как сообщал УНН, накануне в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина готовится к подписанию в начале декабря соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставкам вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.
По данным Министерства, COVAX ранее подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, что эквивалентно 8 миллионам доз.
Также ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов раскрыл подробности и перспективы разработки украинского кандидата на вакцину от COVID-19.