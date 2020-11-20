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BioNTech и Pfizer запрашивают регистрацию вакцины от COVID-19

BioNTech и Pfizer запрашивают регистрацию вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21673 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Компании BioNTech и Pfizer в пятницу объявили, что подают в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос для получения разрешения использования новой вакцины от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях (EUA). Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном в пятницу, передает УНН.

"Pfizer Inc. и BioNTech SE объявили, что сегодня направят запрос в FDA для получения разрешения на EUA их кандидата мРНК вакцину BNT162b2 против SARS-CoV-2, который потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США до середины-конца декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что заявка основана на показателе эффективности вакцины 95%, продемонстрированной в клиническом исследовании фазы 3.

Также в заявлении говорится, что производители также подали заявку и в другие страны, включая европейские.

"Объединенная производственная сеть Pfizer и BioNTech может поставить до 50 миллионов доз вакцины по всему миру в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года (при условии клинического успеха, производственных мощностей и одобрения или разрешения регулирующих органов)", - заявили в компаниях.

Напомним, не так давно компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили об около 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерение зарегистрировать их в ближайшее время.

Как сообщал УНН, накануне в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по снабжению вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства, COVAX ранее подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, что эквивалентно 8 миллионам доз.

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