У побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В США у побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. Примерно 3 тысячи баррелей нефти вытекло из морского нефтедобывающего объекта. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
По словам мэра Хантингтон-Бич Кима Карра, в субботу из-за утечки с морского объекта по добыче нефти произошел разлив 3 тысяч баррелей нефти, что составляет около 126 тысяч галлонов (476 тыс. литров). Предполагается, что утечка произошла примерно в 4,5 милях (7,2 км) от берега, заявили официальные лица, которых цитирует телеканал.
По словам Карра, береговая охрана США была уведомлена о разливе около 9 часов утра по местному времени в субботу. До воскресного утра нефть достигла берега. Она дошла до болота Талберт и реки Санта-Ана, сообщили власти Хантингтон-Бич в воскресенье утром.
По сообщению, для предотвращения попадания нефти в экологический заповедник Болсам-Чика и водно-болотные угодья Хантингтон-Бич было развернуто оборудование для сбора нефти и боны.
Сообщается, что в воскресенье вечером Лагуна-Бич закрыл все свои пляжи, призывая, чтобы "все люди держались подальше от пляжа и обращали пристальное внимание на любые закрытые пляжи или предупредительные знаки".
По состоянию на ночь воскресенья, береговая охрана вытащила из воды 3150 галлонов (около 12 тыс. литров) нефти, и было развернуто заграждения на 5360 футов (1,6 км), говорится в заявлении.
Дополнение
Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти в районе города Хюккесваген в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.