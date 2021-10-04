Біля узбережжя Каліфорнії стався масштабний розлив нафти

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За словами мера Гантінгтон-Біч Кім Карр, у суботу через витік з морського об’єкта з видобутку нафти стався витік 3 тисяч барелів нафти, що становить близько 126 тисяч галонів (476 тис. літрів). Передбачається, що витік стався приблизно в 4,5 милях (7,2 км) від берега, заявили офіційні особи, яких цитує телеканал.

За словами Карра, берегова охорона США була повідомлена про розлив близько 9 години ранку за місцевим часом в суботу. До недільного ранку нафту досягла берега. Вона дійшла до болота Талберт і річки Санта-Ана, повідомила влада Гантінгтон-Біч у неділю вранці.

За повідомленням, для запобігання потрапляння нафти в екологічний заповідник Болсам-Чіка і водно-болотні угіддя Гантінгтон-Біч було розгорнуто обладнання для збору нафти і бони.

Повідомляється, що в неділю ввечері Лагуна-Біч закрило всі свої пляжі, просячи, щоб “усі люди трималися подалі від пляжу і звертали пильну увагу на будь-які закриті пляжі або попереджувальні знаки”.

Станом на ніч неділі, берегова охорона витягла з води 3150 галонів (близько 12 тис. літрів) нафти, і було розгорнуто загородження на 5360 футів (1,6 км), йдеться у заяві.

Доповнення

Через повінь у Німеччині стався розлив нафти у районі міста Гюккесваген у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія.