У ТЦ "Барабашово" в Харькове восстановили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Харькове возле ТЦ "Барабашово" возобновили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
“Движение транспорта в районе торгового центра „Барабашово“ восстановлено”, — говорится в сообщении.
Напомним, 8 июня несколько десятков граждане перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку.
Безопасность дорожного движения на указанном участке дороги обеспечивали сотрудники патрульной полиции. Охрану общественного порядка — 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.
Как сообщал УНН, в Харькове конфликт на территории торгового центра “Барабашово” перерос в драку. В результате в медицинские учреждения обратилось 8 человек с травмами, а в Московский отдел полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданин.
Кроме того, на территории ТЦ “Барабашово” неизвестные избили журналиста и отобрали у него камеру. Пострадавшего госпитализировали, правоохранители открыли производство.