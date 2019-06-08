Біля ТЦ "Барабашово" у Харкові відновили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Харкові біля ТЦ "Барабашово" відновили рух. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.
“Рух транспорту в районі торговельного центру „Барабашово“ відновлено”, — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 8 червня кілька десятків громадяни перекрили рух транспорту в районі торговельного центру та встановили намет.
Безпеку дорожнього руху на вказаній ділянці дороги забезпечували працівники патрульної поліції. Охорону громадського порядку — 10 працівників Московського відділу поліції та спецпідрозділи харківської поліції.
Як повідомляв УНН, у Харкові конфлікт на території торговельного центру “Барабашово” переріс у бійку. У результаті до медичних закладів звернулось 8 осіб із травмами, а Московського відділу поліції із заявою щодо спричинення тілесних ушкоджень звернувся один громадянин.
Крім того, на території ТЦ "Барабашово" невідомі побили журналіста і відібрали у нього камеру. Потерпілого госпіталізували, правоохоронці відкрили провадження.