Конфлікт на території ТЦ "Барабашово": невідомі побили журналіста і відібрали камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Харкові на території ТЦ "Барабашово" невідомі побили журналіста і відібрали у нього камеру. Потерпілого госпіталізували, правоохоронці відкрили провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП Харківської області.
Як повідомили у поліції, подія сталась 7 червня під час конфлікту на території торговельного центру “Барабашово” у Харкові.
Встановлено, що невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою. Каретою швидкої невідкладної допомоги він був доставлений до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. На даний час знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.
З місця події вилучені речові докази.
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі.
Крім того, у поліції уточнили, що всього в результаті подій, які сталися 7 червня на території ТЦ “Барабашово”, постраждали 9 осіб, які звернулися по допомогу до медичних закладів.