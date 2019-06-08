У Харкові конфлікт на території ТЦ "Барабашово" переріс у бійку: вісім осіб травмовано

ukru
17:51 • 20120 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 52727 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 64858 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 63674 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 53121 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 89094 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147687 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166250 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153791 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237268 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
53 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 68502 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53063 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 63951 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 66217 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 57443 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 154528 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237261 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202341 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187584 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 30324 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 30262 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53063 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 33595 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 68502 перегляди
Актуальне
У Харкові конфлікт на території ТЦ "Барабашово" переріс у бійку: вісім осіб травмовано

У Харкові конфлікт на території ТЦ "Барабашово" переріс у бійку: вісім осіб травмовано

Київ • УНН

 • 12277 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. У Харкові конфлікт на території торговельного центру “Барабашово” переріс у бійку. У результаті до медичних закладів звернулось 8 осіб із травмами, а Московського відділу поліції із заявою щодо спричинення тілесних ушкоджень звернувся один громадянин, передає УНН із посиланням на прес-службу ГП НП у Харківській області.

Як повідомили у прес-службі, інформація про збір громадян на території торговельного центру у Харкові надійшла до поліції 7 червня близько 19:20. Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.

Інформація про подію була зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції, повідомили у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля школи у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

На місці події громадський порядок забезпечували близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру. 

Уже ранком 8 червня стало відомо, що слідчим Московського відділу поліції інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

"Станом на ранок 8 червня до медичних закладів звернулось 8 осіб із травмами. До Московського відділу поліції із заявою щодо спричинення тілесних ушкоджень звернувся один громадянин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

В Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.

У поліції також повідомили, що сьогодні два десятка громадян перекрили рух транспорту в районі торговельного центру та встановили палатку. Працівники патрульної поліції забезпечують безпеку дорожнього руху на вказаній ділянці дороги. Охорону громадського порядку забезпечують 10 працівників Московського відділу поліції та спецпідрозділи харківської поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34