У Харкові конфлікт на території ТЦ "Барабашово" переріс у бійку: вісім осіб травмовано

Як повідомили у прес-службі, інформація про збір громадян на території торговельного центру у Харкові надійшла до поліції 7 червня близько 19:20. Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.

Інформація про подію була зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції, повідомили у прес-службі.

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На місці події громадський порядок забезпечували близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру.

Уже ранком 8 червня стало відомо, що слідчим Московського відділу поліції інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

"Станом на ранок 8 червня до медичних закладів звернулось 8 осіб із травмами. До Московського відділу поліції із заявою щодо спричинення тілесних ушкоджень звернувся один громадянин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

В Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.

У поліції також повідомили, що сьогодні два десятка громадян перекрили рух транспорту в районі торговельного центру та встановили палатку. Працівники патрульної поліції забезпечують безпеку дорожнього руху на вказаній ділянці дороги. Охорону громадського порядку забезпечують 10 працівників Московського відділу поліції та спецпідрозділи харківської поліції.