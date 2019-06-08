В Харькове конфликт на территории ТЦ "Барабашово" перерос в драку: восемь человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Харькове конфликт на территории торгового центра “Барабашово” перерос в драку. В результате в медицинские учреждения обратилось 8 человек с травмами, а Московского отдела полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП НП в Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе, информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила в полицию 7 июня около 19:20. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию.
По распоряжению начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, который лично прибыл на место происшествия, для прекращения противоправных действий были направлены усиленные наряды спецподразделений полиции. На месте происшествия также работают следственно-оперативные группы Московского и Киевского отделов полиции.
Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции, сообщили в пресс-службе.
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На месте происшествия общественный порядок обеспечивали около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР. Два десятка предпринимателей перекрыли движение транспорта в районе торгового центра.
Уже утром 8 июня стало известно, что следователями Московского отдела полиции информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.
"По состоянию на утро 8 июня в медицинские учреждения обратилось 8 человек с травмами. В Московский отдел полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданин. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.
В полиции также сообщають, что сегодня два десятка граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. Сотрудники патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на указанном участке дороги. Охрану общественного порядка обеспечивают 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.