В Харькове конфликт на территории ТЦ "Барабашово" перерос в драку: восемь человек травмированы

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Харькове конфликт на территории торгового центра “Барабашово” перерос в драку. В результате в медицинские учреждения обратилось 8 человек с травмами, а Московского отдела полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП НП в Харьковской области.