Конфликт на территории ТЦ "Барабашово": неизвестные избили журналиста и отобрали камеру

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 7 июня во время конфликта на территории торгового центра “Барабашово” в Харькове.

Установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в полиции уточнили, что всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ “Барабашово”, пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения.