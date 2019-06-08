Конфликт на территории ТЦ "Барабашово": неизвестные избили журналиста и отобрали камеру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Харькове на территории ТЦ "Барабашово" неизвестные избили журналиста и отобрали у него камеру. Пострадавшего госпитализировали, правоохранители открыли производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Харьковской области.
Как сообщили в полиции, происшествие произошло 7 июня во время конфликта на территории торгового центра “Барабашово” в Харькове.
Установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в полиции уточнили, что всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ “Барабашово”, пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения.