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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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У торгового центра в Одессе нашли тело мужчины с колотыми ранениями

У торгового центра в Одессе нашли тело мужчины с колотыми ранениями

Киев  •  УНН

 • 11417 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

"Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено вблизи автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.

По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Напомним, на склонах вблизи Французского бульвара в Одессе нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову.

Как ранее сообщал УНН, в Одессе в подземном паркинге одного из торговых центров горела машина.

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