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Біля торговельного центру в Одесі знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Поблизу автостоянки торговельного центру в Семафорному провулку в Одесі було виявлено тіло чоловіка з колотими пораненнями. Про це повідомив прес-центр ГУ НП в Одеській області, передає УНН

"Тіло 58-річного чоловіка з колотими пораненнями було виявлено поблизу автостоянки торгівельного центру в Семафорному провулку в Одесі", - проінформувала прес-служба. 

За даним фактом Шевченківське відділення поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину", - зазначили у відомстві.

Розслідування триває.

Нагадаємо, на схилах поблизу Французького бульвару в Одесі знайшли тіло 19-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову.

Як раніше повідомляв УНН, в Одесі у підземному паркінгу одного з торгових центрів горіла автівка.

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