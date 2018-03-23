Біля торговельного центру в Одесі знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поблизу автостоянки торговельного центру в Семафорному провулку в Одесі було виявлено тіло чоловіка з колотими пораненнями. Про це повідомив прес-центр ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
"Тіло 58-річного чоловіка з колотими пораненнями було виявлено поблизу автостоянки торгівельного центру в Семафорному провулку в Одесі", - проінформувала прес-служба.
За даним фактом Шевченківське відділення поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину", - зазначили у відомстві.
Розслідування триває.
Нагадаємо, на схилах поблизу Французького бульвару в Одесі знайшли тіло 19-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі у підземному паркінгу одного з торгових центрів горіла автівка.