Возле столичного КПИ мужчины с ножом напали на подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В столице правоохранители задержали двух мужчин, которые угрожая ножом отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон и личные вещи. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
В дежурную часть Соломенского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что на ее несовершеннолетнего сына напали двое незнакомцев и отобрали личные вещи. На вызов немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа для документирования события.
Начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко рассказал, что полицейские осмотрели место происшествия и пообщались с заявительницей. Женщина сообщила, что возле остановки "Политехнический институт" ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи.
В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили мужчин, похожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи пострадавшего.
"Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Кроме этого, в ходе досудебного расследования мы с выяснили, что накануне мужчины избили и отобрали мобильный телефон у 21-летнего местного жителя", - добавил начальник управления полиции.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на жителя Киевской области, который ударил потерпевшего кирпичом по голове.