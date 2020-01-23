Поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на жителя Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на жителя Київщини, який вдарив потерпілого цеглиною по голові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліція Київської області у Facebook.
“Кілька днів тому на одній з вулиць міста Бровари невідомий вночі напав на перехожого, вдарив цеглиною по голові. Коли бідолашний впав додолу, нападник забрав у нього наплічник з великою сумою грошей і втік у невідомому напрямку. Потерпілого з травмою голови було доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де йому медики врятували життя. Пошуки зловмисника, що тривали кілька днів, поліцейські розпочали одразу”, — йдеться в повідомленні.
Так, в результаті подвірних обходів, опитування десятки людей, відпрацювання камер відеоспостереження поліцейські затримали нападника.
“Ним виявився 32-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння крадіжки. Він зізнався у скоєному, надав правдиві докази. Мобільний телефон та гроші потерпілого зловмисник залишив собі, а інше майно та рюкзак він просто викинув у смітник. Працівники поліції виявили та вилучили у затриманого речові докази, які вказують на його причетність до скоєння розбійного нападу”, — зазначається в повідомленні.
Також, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чоловіку та міра запобіжного заходу, яку обере для нього суд.
Нагадаємо, на Львівщині вчинили напад на керівника районного лісгоспу, є жертви.