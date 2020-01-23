Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на жителя Киевской области

“Несколько дней назад на одной из улиц города Бровары неизвестный ночью напал на прохожего, ударил кирпичом по голове. Когда бедный упал наземь, нападающий забрал у него рюкзак с большой суммой денег и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший с травмой головы был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему медики спасли жизнь. Поиски злоумышленника, продолжавшихся несколько дней, полицейские начали сразу”, — говорится в сообщении.

Так, в результате подворных обходов, опросов десятки людей, отработки камер видеонаблюдения полицейские задержали нападавшего.

“Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи. Он признался в содеянном, дал правдивые доказательства. Мобильный телефон и деньги потерпевшего злоумышленник оставил себе, а остальное имущество и рюкзак он просто выбросил в мусорник. Работники полиции обнаружили и изъяли у задержанного вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению разбойного нападения”, — отмечается в сообщении.

Также, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужу и мера пресечения, которую выберет для него суд.

Напомним, во Львовской области совершили нападение на руководителя районного лесхоза, есть жертвы.