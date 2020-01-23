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На Львівщині вчинили напад на керівника районного лісгоспу, є жертви

Київ • УНН

 • 15875 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині, у Радехівському районі зловмисники у масках увірвались в житловий будинок, катували мешканців та втекли, заволодівши грошима. Від отриманих травм померла 59-річна жінка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.

На Львівщині вчинили напад на керівника районного лісгоспу, є жертви

"22 січня у Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:00 в однин із будинків у райцентрі увірвались невідомі, обличчя яких були закриті масками, нанесли тілесні ушкодження мешканцям, заволоділи грошовими коштами, після чого втекли", - повідомили у Нацполіції..

На місце події виїзждала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, під час нападу у будинку перебувало п’ятеро осіб - 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей віком 1 та 5 років.

За фактом слідчі слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна відповідно.

Нагадаємо, у Львові чоловік здійснив розбійний напад на продуктовий магазин.

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