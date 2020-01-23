Во Львовской области совершили нападение на руководителя районного лесхоза, есть жертвы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. Во Львовской области, в Радеховском районе злоумышленники в масках ворвались в жилой дом, пытали жителей и сбежали, завладев деньгами. От полученных травм скончалась 59-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.
"22 января в Радеховское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 19:00 в одно из зданий в райцентре ворвались неизвестные, лица которых были закрыты масками, нанесли телесные повреждения жителям, завладели денежными средствами, после чего скрылись", - сообщили в Нацполиции.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовской области. Как установили правоохранители, во время нападения в доме находились пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.
По факту следователи следственного управления полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества соответственно.
Напомним, во Львове мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин.