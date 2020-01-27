Біля столичного КПІ чоловіки з ножем напали на підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У столиці правоохоронці затримали двох чоловіків, які погрожуючи ножем відібрали у неповнолітнього мобільний телефон та особисті речі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві.
До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що на її неповнолітнього сина напали двоє незнайомців та відібрали особисті речі. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група для документування події.
Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко розповів, що поліцейські оглянули місце події та поспілкувались із заявницею. Жінка повідомила, що неподалік зупинки "Політехнічний інститут" її 15-річному сину погрожували ножем двоє невідомих. Також вона зазначила, що у дитини відібрали мобільний телефон, гроші та особисті речі.
У ході відпрацювання прилеглої території поліцейські помітили чоловіків, схожих за прикметами на нападників, та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду у правопорушників виявили речі потерпілого.
"Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 27-річний уродженець Хмельницької області та 21-річний уродженець Київської області. Фігуранти вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та грабежів. Окрім цього, у ході досудового розслідування ми з’ясували, що напередодні чоловіки побили та відібрали мобільний телефон у 21-річного місцевого мешканця", - додав начальник управління поліції.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на жителя Київщини, який вдарив потерпілого цеглиною по голові.