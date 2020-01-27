Біля столичного КПІ чоловіки з ножем напали на підлітка

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 3854 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 184545 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 137175 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 119712 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 126836 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145415 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146378 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230704 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217496 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187646 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 16410 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 18716 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 16857 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 16098 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 14863 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 184554 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 174088 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 293281 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 315398 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 396899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 3286 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 3564 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56987 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39795 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54042 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Біля столичного КПІ чоловіки з ножем напали на підлітка

Київ • УНН

 • 14441 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У столиці правоохоронці затримали двох чоловіків, які погрожуючи ножем відібрали у неповнолітнього мобільний телефон та особисті речі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві. 

Біля столичного КПІ чоловіки з ножем напали на підлітка

До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що на її неповнолітнього сина напали двоє незнайомців та відібрали особисті речі. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група для документування події. 

Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко розповів, що поліцейські оглянули місце події та поспілкувались із заявницею. Жінка повідомила, що неподалік зупинки "Політехнічний інститут" її 15-річному сину погрожували ножем двоє невідомих. Також вона зазначила, що у дитини відібрали мобільний телефон, гроші та особисті речі.

У ході відпрацювання прилеглої території поліцейські помітили чоловіків, схожих за прикметами на нападників, та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду у правопорушників виявили речі потерпілого. 

"Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 27-річний уродженець Хмельницької області та 21-річний уродженець Київської області. Фігуранти вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та грабежів. Окрім цього, у ході досудового розслідування ми з’ясували, що напередодні чоловіки побили та відібрали мобільний телефон у 21-річного місцевого мешканця", - додав начальник управління поліції.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на жителя Київщини, який вдарив потерпілого цеглиною по голові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48