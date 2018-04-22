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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У резиденции короля Саудовской Аравии слышна стрельба

Киев • УНН

 • 18761 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Силы безопасности Саудовской Аравии сбили в субботу небольшой игрушечный беспилотник в столичном районе Эль-Хазам, где расположен один из королевских дворцов. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

У резиденции короля Саудовской Аравии слышна стрельба

Оно ссылается на представителя столичной полиции, который заявил, что правоохранители, обнаружив дрон, “действовали, согласно предписаниям”. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее телеканал Al Jazeera в Twitter привел видеозапись из социальных сетей со стрельбой возле одного из дворцов короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде. Как утверждали его авторы, видео, на котором можно услышать звуки перестрелки, снято в Эль-Хазам вблизи резиденции монарха.

Сообщается, что король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе, расположенной в столице страны.

Как сообщал УНН, двадцать человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке Йемена.

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