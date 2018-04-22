Біля резиденції короля Саудівської Аравії чути стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сили безпеки Саудівської Аравії збили в суботу невеликий іграшковий безпілотник в столичному районі Ель-Хазам, де розташований один з королівських палаців. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Воно посилається на представника столичної поліції, який заявив, що правоохоронці, виявивши дрон, “діяли, згідно з приписами”. Постраждалих в результаті інциденту немає.
Раніше телеканал Al Jazeera в Twitter привів відеозапис з соціальних мереж зі стріляниною поблизу одного з палаців короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда в Ер-Ріяді. Як стверджували його автори, відео, на якому можна почути звуки перестрілки, знято в Ель-Хазам поблизу резиденції монарха.
Повідомляється, що король Саудівської Аравії був евакуйований в бункер на військовій базі, розташованій в столиці країни.
Як повідомляв УНН, двадцять людей загинули і еще декілька отримали поранення в результаті авіаударів ВПС коаліції на чолі з Саудівською Аравією на південному сході Ємену.